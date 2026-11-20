Birce Akalay: Eminönü'nü çok seviyorum
Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Eminönü vapuruna binerken görüntülenen Akalay, Tarihi Yarımada'ya duyduğu sevgiyi dile getirdi
Giriş: 20 Kasım 2026 - 12:03 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Birce Akalay, Bebek İskelesi'nde objektiflere yansıdı. "Ben çok severim Eminönü ve Sirkeci’yi. Bayağıdır gitmedim, biraz gezmek istiyorum" diyen oyuncu, vapura yetişmek için gazetecilerle sohbetini kısa tuttu.
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Sevgilisi Hakan Kurtaş ile ilgili soruları da yanıtlayan Akalay, "Hakan çok iyi, ben çok iyiyim. Keyfimiz çok yerinde ama vapur kaçacak" ifadelerini kullandı.
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Samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, ardından vapur iskelesine girerek, Eminönü yolculuğu için hareket etti.
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