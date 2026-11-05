Burak Yörük: Hanımla aramızda bir iş bölümü var
Oyuncu Burak Yörük, eşi Tuana Yılmaz ile evdeki iş bölümünü anlattı. Yemek yapmayı çok sevdiğini belirten Yörük, "Ben yemek yapmaya bayılıyorum. Hanımla aramızda bir iş bölümü var; mutfak tamamen benim sorumluluğumda" dedi
Burak Yörük, katıldığı programda özel hayatına ve evliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü olmayı önemsemediğini belirten Yörük; para harcama alışkanlıklarından eğitim hayatına kadar pek çok konuda samimi ifadeler kullandı.
"ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE DE HAYATIM BÖYLEYDİ"
"Ünlü olduğunu hissediyor musun?" sorusunu yanıtlayan oyuncu, "Bilmiyorum. Hiç öyle yaşamıyorum ben, hiç umurumda değil. Saygı görüyorum gittiğim mekânlarda ama ünlü olmadan önce de hayatım böyleydi. Ben gittiğim yerde kendim olarak, Burak olarak oturdum" dedi.
"HİÇ TUTUMLU DEĞİLİM"
'Biz Bize' adlı programa konuk olan oyuncu, para harcama alışkanlıklarından da bahsederek şunları söyledi: Hiç tutumlu değilim. Çok harcıyorum ama kötü bir alışkanlığım olmadığı için kötü bir şeye harcamıyorum genelde. Arkadaşlarımla çok yemek yerim, kalabalık masaları aşırı severim. Tek başıma bir şey yapmayı hiç sevmem; paramı öyle şeylere harcıyorum. Hesaplamam, umurumda değil. İnsan benim için en önemli şey. Para benim için gerçekten bir araçtır, amaç değil.
"ELİMDEN GELDİĞİNCE DONANIMLI OLMAYA ÇALIŞTIM"
Oyunculuk ve gastronomi eğitimi alan ancak yoğun iş temposu nedeniyle okulunu tamamlayamadığını dile getiren oyuncu, "Bitiremedim, çok üzülüyorum buna. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yaptım. Hayatım eğitimle geçiyor. Oyunculuk okuluna girmeden önce zaten çok fazla eğitim almıştım. Üniversiteye kadar beklemedim; bütün harçlıklarımla eğitim aldım, annem de çok destek oldu. Elimden geldiğince donanımlı olmaya çalıştım ama okulu bitiremedim, çünkü tam okula girdim, işler başladı" diye konuştu.
"MUTFAK TAMAMEN BENİM SORUMLULUĞUMDA"
Eşi Tuana Yılmaz ile evdeki iş bölümünden de söz eden oyuncu, "Ben yemek yapmaya bayılıyorum. Hanımla aramızda bir iş bölümü var; mutfak tamamen benim sorumluluğumda. Temizliğinden her şeyine kadar bana ait. Sağ olsun, biraz zorlandım o sorumluluğu alırken, 'Tamam, beraber yaparız' dedi ama ben mutfaktan aşırı keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.
İlişkilerinin çok iyi gittiğini belirten oyuncu, eşi Tuana Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Yörük, "Mükemmel gidiyor, Allah nazardan saklasın. Çok klas bir kadın. Çok ferah gidiyor, öyle diyebilirim. Fazla eğitimli bana göre; İtalya'da master yapmış bir hanımefendi, tasarımcı. Bayağı donanımlı birisi kendisi" dedi.