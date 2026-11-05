Burak Yörük: Hanımla aramızda bir iş bölümü var

"HİÇ TUTUMLU DEĞİLİM"

'Biz Bize' adlı programa konuk olan oyuncu, para harcama alışkanlıklarından da bahsederek şunları söyledi: Hiç tutumlu değilim. Çok harcıyorum ama kötü bir alışkanlığım olmadığı için kötü bir şeye harcamıyorum genelde. Arkadaşlarımla çok yemek yerim, kalabalık masaları aşırı severim. Tek başıma bir şey yapmayı hiç sevmem; paramı öyle şeylere harcıyorum. Hesaplamam, umurumda değil. İnsan benim için en önemli şey. Para benim için gerçekten bir araçtır, amaç değil.