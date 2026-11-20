Dilan Çiçek Deniz: Hayat arkadaşımla uzun yol gezisi
Dilan Çiçek Deniz, bir yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile çıktığı yolculuktan romantik kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi
Giriş: 20 Kasım 2026 - 19:24 Güncelleme:
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen Birkan Nasuhoğlu, gözlerden uzak sürdürdükleri birliktelikleriyle mutluluklarını yaşamaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz ay ilişkilerinin birinci yılını kutlayan ikili, sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çekmişti.
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Sosyal medya hesaplarından birlikte geçirdikleri anlara yer veren ikili, aşklarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.