Dwayne Johnson yeni filmi 'Lizard Music' için 70 yaşında birine dönüştü
Dwayne "The Rock" Johnson, yeni filmi 'Lizard Music'in setinde, yüzünde kırışıklıklar ve ağarmış saçlarıyla görüntülendi
"The Rock" lakaplı Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, New York'ta yönetmen Benny Safdie'nin yeni filmi 'Lizard Music'in çekimlerinde görüntülendi.
Johnson, aynı yönetmenin 2025 yapımı 'The Smashing Machine' filminde olduğu gibi bu filmde de ciddi bir dönüşüm geçirdi. Bu sefer, filmde "Tavuk Adam" olarak bilinen 70 yaşında biri oldu.
Set fotoğraflarında zaman zaman bej rengi bir kova şapkayla görülen, şapkasızken de beyaz saçlarıyla dikkat çeken Johnson'ın görünümünün arkasındaki sanatçı, kısa süre önce Tom Cruise'u 'Digger' filminde yaşlı bir petrol baronuna dönüştüren Kazu Hiro.
Daniel Pinkwater'ın aynı adlı çocuk kitabından uyarlanan 'Lizard Music', yaşlı tavuğu olan tuhaf bir adamla arkadaş olan genç bir çocuğu konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone ve Regina Hall yer alıyor.
Johnson, 2025 Toronto Film Festivali'ndeki söyleşisinde, 'Lizard Music' için anlaşma imzalamanın kolay bir karar olduğunu ve yönetmen Benny Safdie'yi ikna etmenin sadece 45 dakika sürdüğünü söylemişti.
Kaslı yapısıyla hafızalarda yer edinen Johnson, "Tavuk Adam" rolünü oynamak için 13 kilo kas kaybettiğini açıkladı.