Ece Seçkin'den hamilelik pozları

Öte yandan Ece Seçkin, 2024 yılında bir acı yaşamış ve 2 aylık bebeğini kaybetmişti. Seçkin, o dönem üzüntüsünü "Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Bizler çoğu zaman bilmiyoruz özellikle büyük acıların içinde kavrulurken. Çok üzüldüm ailem, eşim, hepimiz. Bugüne kadar beni en derinden sarsan şeydi" sözleriyle ifade etmişti.