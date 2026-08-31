Ece Seçkin'den hamilelik pozları
İlk çocuğunu bekleyen ve geçtiğimiz ay sahnelere ara verdiğini duyuran şarkıcı Ece Seçkin'den hamilelik pozları geldi
2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin, şu sıralar ilk çocuğunu kucağına alacak olmanın sevincini yaşıyor.
Seçkin, geçtiğimiz ay bu dönemin en konforlu ve huzurlu bir şekilde geçirmek amacıyla sahnelere ara verdiğini açıklamıştı.
İlk kez anne olacak olan şarkıcıdan hamilelik pozları geldi.
5 aylık hamile olan Ece Seçkin'in sosyal medya hesabından yayımladığı karelerde karnının oldukça belirginleştiği görüldü.
Ünlü şarkıcı, henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.
Seçkin'e; "Maşallah" ve "Hamilelik çok yakışmış" şeklinde yorumlar yapıldı.
Öte yandan Ece Seçkin, 2024 yılında bir acı yaşamış ve 2 aylık bebeğini kaybetmişti. Seçkin, o dönem üzüntüsünü "Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Bizler çoğu zaman bilmiyoruz özellikle büyük acıların içinde kavrulurken. Çok üzüldüm ailem, eşim, hepimiz. Bugüne kadar beni en derinden sarsan şeydi" sözleriyle ifade etmişti.