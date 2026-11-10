Elçin Zehra İrem, Tolga Kandemir ile aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu Elçin Zehra İrem, meslektaşı Tolga Kandemir ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu
Giriş: 10 Kasım 2026 - 00:04 Güncelleme:
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Sosyal medya hesabında özel hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunan oyuncu Elçin Zehra İrem, yaptığı son paylaşımıyla sürpriz bir aşka yelken açtığını açıkladı.
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Elçin Zehra İrem'in meslektaşı Tolga Kandemir ile birlikte olduğu öğrenildi.
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26 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.