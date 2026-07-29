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        Haberler Magazin Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik'in kına gecesi

        Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik'in kına gecesi

        Beşiktaş'tan Al Jazira'ya transfer olan kaleci Ersin Destanoğlu ile Neşe Sevdik Kurtovic çifti, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir kına gecesi düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 21:48 Güncelleme:
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        Temmuz ayında Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da devam etme kararı alan Ersin Destanoğlu, özel hayatında da önemli bir adım attı.

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        Uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic ile evlilik hazırlığında olan 25 yaşındaki kaleci, ilişkisini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.

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        Çift, geçtiğimiz gün aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen samimi bir kına gecesi organizasyonunda mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

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        Gece boyunca renkli anlar yaşanırken, davetliler çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

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        Kına gecesinden kareler ve videolar, davetliler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak takipçilerle paylaşıldı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #beşiktaş
        #Al Jazira
        #Ersin Destanoğlu
        #Neşe Sevdik Kurtovic
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