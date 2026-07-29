Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik'in kına gecesi
Beşiktaş'tan Al Jazira'ya transfer olan kaleci Ersin Destanoğlu ile Neşe Sevdik Kurtovic çifti, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir kına gecesi düzenledi
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 21:48 Güncelleme:
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Temmuz ayında Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da devam etme kararı alan Ersin Destanoğlu, özel hayatında da önemli bir adım attı.
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Uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic ile evlilik hazırlığında olan 25 yaşındaki kaleci, ilişkisini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.
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Çift, geçtiğimiz gün aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen samimi bir kına gecesi organizasyonunda mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.