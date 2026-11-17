Abdullah, paylaşımının ardından hâlâ saldırı ve tehditlerle karşılaştığını belirtti: Hâlâ çok saldırıyorlar. Tehdit ediyorlar. Bu fanatizmdir. Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu? İstiyorsa 35 tane Altın Palmiye alsın. Bu kadar benim için.