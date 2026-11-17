Farah Zeynep Abdullah: Yılmaz Güney'i sevmeme hakkım yok mu?
Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında yaptığı "Sinemamızın en iyi kadın döven erkeği" açıklamasının ardından gördüğü tepkilere isyan etti. Ünlü oyuncu, "Hâlâ tehdit ediliyorum. Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu?" dedi
Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'i eleştirdiği sözleri hakkında konuştu. Oyuncu, sosyal medya hesabından Yılmaz Güney hakkında "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Farah Zeynep Abdullah, bu paylaşımını yapma nedeninin Murathan Mungan’ın sanatçıyla ilgili övgü dolu sözlerini görmesinden kaynaklı olduğunu belirtti.
Fatih Altaylı'nın YouTube’daki programına konuk olan oyuncu, Güney’in sinemasına yönelik övgüleri ayrı tuttuğunu ancak kişisel özelliklerinin de yüceltilmesine tepki gösterdiğini söyleyerek, "Tepkilere inanamadım. Ben böyle bir tabu olduğunu bilmiyordum" dedi.
Abdullah, paylaşımının ardından hâlâ saldırı ve tehditlerle karşılaştığını belirtti: Hâlâ çok saldırıyorlar. Tehdit ediyorlar. Bu fanatizmdir. Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu? İstiyorsa 35 tane Altın Palmiye alsın. Bu kadar benim için.
Gelen tepkiler nedeniyle geri adım atmayı düşünmediğini belirten Farah Zeynep Abdullah, tartışmanın kişisel bir mesele olmadığının da altını çizdi.
"BERGEN’İ DAHA ÖNCE HİÇ DİNLEMEMİŞTİM"
Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı ‘Bergen’ filmiyle ilgili de konuştu. Oyuncu, projeden önce Bergen’i tanımadığını ve şarkılarını dinlemediğini söyledi. Filmin galasında ‘Erik Dalı’ oynanması nedeniyle gelen eleştirileri hatırlatılan oyuncu, "Çok güzel bir linçti. En sevdiğim linçim" diyerek yaşananlara esprili bir dille karşılık verdi.
"EVLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM AMA ÇOCUK İSTİYORUM"
37 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, "Evlenmeyi o kadar düşünmüyorum ama çocuk istiyorum. 20 yaşımdan beri çocuklarıma videolar çekiyorum, bir şeyler yazıyorum. ‘Anneniz şu an 23 yaşında’ diye" ifadelerini kullandı. Oriana Fallaci’nin 'Doğmamış Çocuğa Mektup' kitabından esinlendiğini anlatan oyuncu, yıllardır gelecekteki çocuklarına hitaben kayıtlar tuttuğunu söyledi.