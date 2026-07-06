Filiz Erkal: İyi ki doğdun ilk göz ağrım

"EN GÜVENLİ LİMANIN OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Filiz Erkal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İlk göz ağrım, canım kızım… Dilerim ömrün boyunca yüzün hep gülsün, kalbin hiç kırılmasın. Hayat sana hep en güzel kapıları açsın. Ben nefes aldığım sürece en büyük desteğin, en güvenli limanın olmaya devam edeceğim. İyi ki doğdun, iyi ki ilk göz ağrım oldun. Seni çok seviyorum. Nice sağlıklı, mutlu yaşlara bir tanem.