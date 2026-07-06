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        Haberler Magazin Filiz Erkal: İyi ki doğdun ilk göz ağrım

        Filiz Erkal: İyi ki doğdun ilk göz ağrım

        Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, kızları Dilara'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak yere düşmüş, geçirdiği beyin kanamasının ardından 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

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        Erkal, 2003 yılında Filiz Erkal ile evlendi. Bu evlilikten Dilara, Eray ve Elif Su adlarında üç çocukları dünyaya geldi.

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        Şarkıcının vefatının ardından eşi ve çocukları, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları anma paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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        Son olarak Filiz Erkal, kızı Dilara'nın babasıyla geçmişte çekilen ve güncel fotoğraflarını bir araya getirerek kızının 22'nci yaşını kutladı.

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        "EN GÜVENLİ LİMANIN OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

        Filiz Erkal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İlk göz ağrım, canım kızım… Dilerim ömrün boyunca yüzün hep gülsün, kalbin hiç kırılmasın. Hayat sana hep en güzel kapıları açsın. Ben nefes aldığım sürece en büyük desteğin, en güvenli limanın olmaya devam edeceğim. İyi ki doğdun, iyi ki ilk göz ağrım oldun. Seni çok seviyorum. Nice sağlıklı, mutlu yaşlara bir tanem.

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