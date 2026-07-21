Kaylee Hottle, trafik kazasında hayatını kaybetti
'Godzilla vs. Kong' filmlerindeki 'Jia' karakteriyle tanınan Kaylee Hottle, Amerika'da geçirdiği trafik kazasında 19 yaşında hayatını kaybetti
'Godzilla vs. Kong' ve 'Godzilla x Kong: The New Empire' filmlerindeki performansıyla dünya çapında tanınan genç oyuncu Kaylee Hottle, ABD'nin Maryland eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucunda 19 yaşında yaşamını yitirdi.
Acı haberi genç oyuncunun babası Joshua Hottle, sosyal medyada yaptığı bir canlı yayınla duyurdu. İşaret diliyle açıklama yapan baba Hottle, kızının cenazesini teslim almak üzere Teksas'tan Maryland'e gittiğini belirtti. Yetkililerin kendisine ulaştığında kızının hastaneye kaldırılırken kalbinin durduğunun bildirildiğini ifade etti.
TMZ'nin aktardığı bilgilere göre kaza salı sabahı meydana geldi. İçinde Kaylee Hottle'ın da bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki hendeğe çarptı.
Atlanta doğumlu Kaylee Hottle, işitme engelli bireylerden oluşan çok kuşaklı bir aileden geliyordu. Sanat dünyasına reklam filmleriyle adım atan oyuncu, özellikle işitme engelli topluluğunun kullandığı görüntülü iletişim uygulaması Glide için çekilen kamu spotuyla dikkatleri üzerine çekti.
Kariyerindeki en büyük çıkışı 2021 yapımı 'Godzilla vs. Kong' filminde canlandırdığı 'Jia' karakteriyle yakaladı. Filmde King Kong ile işaret diliyle kurduğu güçlü bağla sinemaseverlerin beğenisini kazanan Hottle, bu rolünü 2024 vizyonlu devam filmi 'Godzilla x Kong: The New Empire'da da başarıyla tekrarladı. Oyuncu ayrıca 'Magnum P.I.'ın bir bölümünde 'Joon' karakterine hayat vermişti.
Fotoğraflar: Mega, AP, Backgrid USA