Kaylee Hottle, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kariyerindeki en büyük çıkışı 2021 yapımı 'Godzilla vs. Kong' filminde canlandırdığı 'Jia' karakteriyle yakaladı. Filmde King Kong ile işaret diliyle kurduğu güçlü bağla sinemaseverlerin beğenisini kazanan Hottle, bu rolünü 2024 vizyonlu devam filmi 'Godzilla x Kong: The New Empire'da da başarıyla tekrarladı. Oyuncu ayrıca 'Magnum P.I.'ın bir bölümünde 'Joon' karakterine hayat vermişti.

Fotoğraflar: Mega, AP, Backgrid USA