Kim Kardashian ve Jennifer Lawrence'ın pijama partisi

36 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Lawrence'ın 46 yaşındaki realite şov yıldızı Kardashian ve ünlü ailesinin büyük bir hayranı olduğu biliniyor. Hatta Lawrence, 2017'de 'Jimmy Kimmel Live!' programına konuk sunucu olarak katılmış ve Kardashian'la röportaj yapmıştı.