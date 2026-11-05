Kim Kardashian ve Jennifer Lawrence'ın pijama partisi
Yakın arkadaş oldukları bilinen Kim Kardashian ve Jennifer Lawrence, New York sokaklarında birebir aynı pijamayı giymiş şekilde görüntülendi
Kim Kardashian ve Jennifer Lawrence, arkadaşlıklarını bambaşka bir seviyeye taşımış görünüyor. İki arkadaş, New York'ta birebir aynı kıyafetlerle otelden ayrılırken görüntülendi.
Birlikte pijama partisinden çıkmış gibi görünen ikili, karşılarında kameraları görünce kahkahalarına engel olamadı.
Lüks otelde eğlenceli bir kızlar gecesi geçirdikleri anlaşılan Kardashian ve Lawrence, pijamalarının üstüne giydikleri sabahlıkları ve parmak arası terlikleriyle otomobillerine bindi.
36 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Lawrence'ın 46 yaşındaki realite şov yıldızı Kardashian ve ünlü ailesinin büyük bir hayranı olduğu biliniyor. Hatta Lawrence, 2017'de 'Jimmy Kimmel Live!' programına konuk sunucu olarak katılmış ve Kardashian'la röportaj yapmıştı.
İki arkadaşın pijamalı görüntü vermesi, Lawrence'ın, her zaman dikkat çekici moda tercihleriyle tanınan Kardashian'ı daha rahat bir giyim tarzını benimsemeye ikna ettiği şeklinde yorumlandı.