SİLİKON İTİRAFI

Daha önce bir hayranı, Jenner'dan estetik ameliyat detaylarını paylaşmasını istemişti, çünkü realite şov yıldızına benzemeyi istiyordu. Birçok kişinin beklememesine rağmen Jenner, hayranının videosunu görmüş ve "445 cc, orta profil, yarısı kas altında! Silikon! Umarım yardımcı olur" yanıtını vererek doktorunun da adını söylemişti.

Plastik cerrahi uzmanlarına göre, 445 cc'lik bir meme implantı genellikle yaklaşık 1,5 ila 2 beden büyüme anlamına geliyor. Boyut değişikliği, kişinin vücut yapısına ve mevcut meme dokusuna bağlı oluyor.