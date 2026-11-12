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        Haberler Dünyadan Kylie Jenner ameliyat izini gizlemeye çalıştı

        Kylie Jenner ameliyat izini gizlemeye çalıştı

        Daha önce meme büyütme de dahil bir dizi estetik yaptırdığını itiraf eden Kylie Jenner, poz verirken elbisesinin azizliğine uğradı, ameliyat izini saklayamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Kylie Jenner, hafta sonu katıldığı son kırmızı halı etkinliğinde göz alıcı elbisesinden daha fazlasıyla konuşuldu. 29 yaşındaki realite şov yıldızı ve milyader girişimci, Los Angeles County Modern Sanat Müzesi'nin geleneksel Sanat+Film Galası'nda, parıltılı elbisesiyle poz verirken, izleyicilerin gözü bir detaya takıldı.

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        Jenner'ın sol göğsünün altında belirgin bir yara izi göze çarptı. Bu yara izinin, bir estetik ameliyat sonucu olduğu tahmin edildi.

        Jenner, Beverly Hills'te her yıl düzenlenen etkinliğe ilk kez katılırken, sırtı açık elbisesinin yan taraftan vücudundaki izi ortaya çıkarmasına engel olamadı.

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        Televizyon yıldızı, poz verirken elini yara izinin üzerine koymaya çalışsa da etkinlikten yansıyan bazı fotoğraflarda, göğsünün alt kısmındaki ameliyat izi dikkat çekti.

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        Jenner, daha önce meme büyütme de dahil olmak üzere bir dizi estetik operasyon geçirdiğini itiraf etmişti. Dolayısıyla bu izin meme estetiğinden kaynaklandığı düşünüldü.

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        SİLİKON İTİRAFI

        Daha önce bir hayranı, Jenner'dan estetik ameliyat detaylarını paylaşmasını istemişti, çünkü realite şov yıldızına benzemeyi istiyordu. Birçok kişinin beklememesine rağmen Jenner, hayranının videosunu görmüş ve "445 cc, orta profil, yarısı kas altında! Silikon! Umarım yardımcı olur" yanıtını vererek doktorunun da adını söylemişti.

        Plastik cerrahi uzmanlarına göre, 445 cc'lik bir meme implantı genellikle yaklaşık 1,5 ila 2 beden büyüme anlamına geliyor. Boyut değişikliği, kişinin vücut yapısına ve mevcut meme dokusuna bağlı oluyor.

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        50 MİLYON DOLARLIK SÜTYENİ GİYDİ

        Jenner, ekim ayında yılın moda gösterisi olarak beklenen Victoria's Secret defilesinde 'fantezi sütyen' olarak adlandırılan özel ve pahalı iç çamaşırıyla podyuma çıkmıştı. Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da 50 milyon dolarlık fantezi sütyeni giymek üzere seçilen Jenner'a tepki yağmıştı.

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        "NEDEN KYLIE JENNER?"

        Jenner'ın torpilli olarak podyuma çıktığı, sütyeni ondan daha iyi taşıyabilecek birçok model olduğu, diğer süper modellere haksızlık edildiği gibi pek çok eleştiri gelmişti. Tüm bu tepkilerin odağında "Neden Kylie Jenner seçildi?" sorusu vardı.

        Victoria's Secret'ın baş kreatif direktörü Adam Selman, Vogue'a yaptığı açıklamada bu soruya şöyle yanıt vermişti: Kylie gerçekten modanın, kültürün, televizyonun, tek bir şeyin ötesine geçiyor. Bizim yaptığımız da tam olarak bu. Şov çok büyük, gerçek bir eğlence ve bence o bunun için harika bir katalizör.

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        Jenner'ın taşıdığı özel iç çamaşırı, bugüne dek Victoria's Secret defilelerinde taşınan en pahalı fantezi sütyen versiyonu oldu. Bu tasarımda, 22 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 75,54 karatlık sarı merkez elmas da dahil olmak üzere 4 bin 410 doğal elmas bulunuyordu. 15 zanaatkarın bin saatten fazla çalışmasıyla tamamlanan sütyenin ağırlığı yaklaşık 1,8 kilogramdı.

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        #kylie jenner
        #Meme estetiği
        #göğüs estetiği
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