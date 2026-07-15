Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'ın 4 yıllık aşkı bitti
aklaşık dört yıldır gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ünlü oyuncular Lizge Cömert ve Yiğit Koçak, yollarını ayırdı
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 20:45 Güncelleme:
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Aynı projede tanışıp yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.
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Bu söylentilerin ardından gözler, oyuncu çiftin sosyal medya etkileşimlerine çevrildi.
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Zaman zaman katıldıkları etkinliklerde birlikte görüntülenen ve paylaşımlar yapan çiftin, ilk aşamada birbirlerini takip etmeye devam ettiği görüldü.