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        Haberler Magazin Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'ın 4 yıllık aşkı bitti

        Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'ın 4 yıllık aşkı bitti

        aklaşık dört yıldır gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ünlü oyuncular Lizge Cömert ve Yiğit Koçak, yollarını ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        Aynı projede tanışıp yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.

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        Bu söylentilerin ardından gözler, oyuncu çiftin sosyal medya etkileşimlerine çevrildi.

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        Zaman zaman katıldıkları etkinliklerde birlikte görüntülenen ve paylaşımlar yapan çiftin, ilk aşamada birbirlerini takip etmeye devam ettiği görüldü.

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        İkili, ilerleyen saatlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı. Çiftin bu hamlesi, ayrılık iddialarını güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

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        Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak, cephesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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        #Lizge Cömert
        #Yiğit Koçak
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