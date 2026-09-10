Kısa sürede yayılan iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil’in basın danışmanından açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten danışmanı, Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, "Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil" denildi.