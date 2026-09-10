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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama

        Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama

        Kalp krizi geçirdiği iddia edilen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı açıklama yaparak, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 08:36 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın ardından bu kez de Mehmet Ali Erbil'in aynı sebeple hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

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        69 yaşındaki ünlü şovmenin kalbine stent takıldığı iddia edildi.

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        Kısa sürede yayılan iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil’in basın danışmanından açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten danışmanı, Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, "Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil" denildi.

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        2018’de kalp krizi geçiren Mehmet Ali Erbil yıllar sonra 'Hayatım Yalan' oyunuyla, tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Erbil, bugün yeni oyununun basın toplantısına katılacak.

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        #Mehmet Ali Erbil
        #kalp krizi
        #ünlü şovmen
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