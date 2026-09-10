Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama
Kalp krizi geçirdiği iddia edilen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı açıklama yaparak, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi
Giriş: 10 Eylül 2026 - 08:36 Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın ardından bu kez de Mehmet Ali Erbil'in aynı sebeple hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.
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69 yaşındaki ünlü şovmenin kalbine stent takıldığı iddia edildi.
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Kısa sürede yayılan iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil’in basın danışmanından açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten danışmanı, Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, "Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil" denildi.