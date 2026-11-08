Melike Şahin: Görev başındayım
Eşi Sedat Arpalık ile ilk çocuklarını kucaklarına alan Melike Şahin, sosyal medya hesabından oğlu ile yeni karelerini yayımladı
Giriş: 08 Kasım 2026 - 16:49 Güncelleme:
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2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenen şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuğunu kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
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Anne olmanın heyecanını paylaşan 37 yaşındaki şarkıcıdan anne-oğul pozları geldi.
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Melike Şahin, sosyal medya hesabından bebeği Ali Robin ile fotoğraflarını yayımladı.