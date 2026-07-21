Murat Ormiyak: O kadar yalnızım ki
'Arka Sokaklar'ın 'Müdür Vedat'ı Murat Ormiyak, kaldığı huzurevinde yaptığı açıklamalarla yürek burktu. Gözyaşlarını tutamayan 79 yaşındaki oyuncu, "Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki" dedi
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:38 Güncelleme:
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'Arka Sokaklar' dizisinde 'Müdür Vedat' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Murat Ormiyak, uzun süredir yaşamını Taksim'de bir huzurevinde sürdürüyor.
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Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla projelerde rol bulamadığını ve huzurevine yerleştiğini duyuran 79 yaşındaki oyuncu, yeniden gündeme geldi.
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'Tatlı Röportajlar' adlı YouTube kanalı ekibi tarafından kaldığı huzurevinde ziyaret edilen Ormiyak, kimsenin kendisini arayıp sormadığını belirterek duygusal anlar yaşadı.