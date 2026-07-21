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        Haberler Magazin Murat Ormiyak: O kadar yalnızım ki

        Murat Ormiyak: O kadar yalnızım ki

        'Arka Sokaklar'ın 'Müdür Vedat'ı Murat Ormiyak, kaldığı huzurevinde yaptığı açıklamalarla yürek burktu. Gözyaşlarını tutamayan 79 yaşındaki oyuncu, "Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        'Arka Sokaklar' dizisinde 'Müdür Vedat' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Murat Ormiyak, uzun süredir yaşamını Taksim'de bir huzurevinde sürdürüyor.

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        Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla projelerde rol bulamadığını ve huzurevine yerleştiğini duyuran 79 yaşındaki oyuncu, yeniden gündeme geldi.

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        'Tatlı Röportajlar' adlı YouTube kanalı ekibi tarafından kaldığı huzurevinde ziyaret edilen Ormiyak, kimsenin kendisini arayıp sormadığını belirterek duygusal anlar yaşadı.

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        <strong>"HİÇ KİMSE BENİ ZİYARETE GELMİYOR"</strong>

        "HİÇ KİMSE BENİ ZİYARETE GELMİYOR"

        Gözyaşlarına hakim olamayan usta sanatçı, yaşadığı sitemi şu sözlerle dile getirdi: Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Yani nasıl anlatacağım bilemiyorum.

        Fotoğraflar: Instagram

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