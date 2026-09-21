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        Haberler Magazin Murat Ünalmış: Babasının kuzuları gelmiş

        Murat Ünalmış: Babasının kuzuları gelmiş

        Kapadokya'da çekimleri süren 'Sevdan Bir Ateş'in yıldızı Murat Ünalmış'ı, çocukları Selim Baran ile Toprak sette ziyaret etti. Ünalmış o anları, "Babasının kuzuları gelmiş" diyerek paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'te 'Mirza' karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın Kapadokya'da devam eden dizi çekimlerine ailesinden sürpriz bir ziyaret geldi.

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        Ünlü oyuncu, oğulları Selim Baran ve Toprak ile Kapadokya'daki set arasında bir araya geldi. Ünalmış o anları sosyal medya hesabında, "Babasının kuzuları gelmiş" diyerek paylaştı.

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        45 yaşındaki oyuncu, 2023 yılının eylül ayında Bulgaristan kökenli Nutiye Akar (asıl adı Albena İlieva) ile hayatını birleştirmişti.

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        Çift, 2024 yılında ilk çocukları Selim Baran'ı kucaklarına alarak anne-baba olmuştu.

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        Ünalmış, 2026'nın ilk gününde ise ailesiyle birlikte verdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak ikinci kez baba olduğunu duyurmuştu.

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        #murat ünalmış
        #Sevdan Bir Ateş
        #kapadokya
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