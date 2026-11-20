"ALLAH SENİ İYİLERDEN KILSIN"

Ünalmış, paylaşımına şu ifadeleri not düştü: İyi ki doğdun babam. İlk yaş günün kutlu olsun. Allah seni iyilerden kılsın, iyilerle karşılaştırsın, hayırlı ve güzel bir ömür versin.