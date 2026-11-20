Murat Ünalmış: İyi ki doğdun babam
Oyuncu Murat Ünalmış, küçük oğlu Toprak'ın birinci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Ünalmış, paylaşımına "İyi ki doğdun babam. İlk yaş günün kutlu olsun" notunu düştü
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'te 'Mirza' karakterini canlandıran oyuncu Murat Ünalmış, 2023 yılının eylül ayında Bulgaristan kökenli Nutiye Akar ile hayatını birleştirmişti.
Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2024 yılında ilk çocukları Selim Baran'ı, ardından da ikinci oğulları Toprak'ı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, zaman zaman ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
45 yaşındaki oyuncu, bu kez küçük oğlu Toprak'ın yaş günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Murat Ünalmış, Instagram hesabından oğlu Toprak'ın birinci yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Oyuncu, ailesiyle birlikte çekilen ve rol arkadaşları Yeşim Gül ile Sezin Bozacı'nın da yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak oğlu Toprak'ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.
"ALLAH SENİ İYİLERDEN KILSIN"
Ünalmış, paylaşımına şu ifadeleri not düştü: İyi ki doğdun babam. İlk yaş günün kutlu olsun. Allah seni iyilerden kılsın, iyilerle karşılaştırsın, hayırlı ve güzel bir ömür versin.
Oyuncunun eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı aile fotoğrafları, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.