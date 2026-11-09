Olivia Culpo beş haftalık oğlunu maça götürdü: Tribünde küçük bir taraftar daha

Bu özel gün için 49ers takımı ceketi giyen Culpo, maçtan sonra Colette ve Roman'ı babalarına sarılmaları için sahaya götürdü. Bu iç ısıtan anları Culpo, "Bu sezon tribünlerde bir küçük hayranımız daha var. Bu sezon oyuna biraz daha sevgi katacağız" sözleriyle paylaştı.