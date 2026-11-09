Olivia Culpo beş haftalık oğlunu maça götürdü: Tribünde küçük bir taraftar daha
İki çocuk annesi Olivia Culpo, bir yaşındaki kızı ve henüz beş aylık oğluyla eşinin maçına gitti. "Tribünde küçük bir taraftar daha" diye bebeğinin görüntülerini paylaşan ünlü model, "Ben sıradan bir anne değilim, havalı bir anneyim" mesajını verdi
Olivia Culpo, bir yaşındaki kızı Colette ve yeni doğan oğlu Roman'ı babalarının Amerikan futbolu takımının maçına götürdü.
34 yaşındaki Amerikalı model, çocuklarıyla maç seyretme deneyiminden anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Culpo, San Francisco 49ers'ın yıldız oyuncularından olan 30 yaşındaki eşi Christian McCaffrey'in Levi's Stadyumu'nda Las Vegas Raiders'a karşı oynanan maçında ona destek olmak için tribündeydi. Culpo'nun Instagram hikayelerinden birinde küçük Colette'in arkasında "Baba" yazan 49ers tişörtüyle stadyuma doğru emeklediği görülürken, bir başka paylaşımında, Culpo'nun beş haftalık oğlu Roman'ı bebek arabasında gezdirdiği ve "Roman'ın ilk maçı" diye yazdığı bir fotoğraf yer alıyordu.
Culpo, çocuklarıyla maç keyfi görüntülerini "Ben sıradan bir anne değilim, havalı bir anneyim" mesajıyla paylaştı.
Bu özel gün için 49ers takımı ceketi giyen Culpo, maçtan sonra Colette ve Roman'ı babalarına sarılmaları için sahaya götürdü. Bu iç ısıtan anları Culpo, "Bu sezon tribünlerde bir küçük hayranımız daha var. Bu sezon oyuna biraz daha sevgi katacağız" sözleriyle paylaştı.
Culpo, 10 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla 29 Eylül'de Roman adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurmuştu. Kızı Colette, Temmuz 2025'te doğmuştu.
Culpo ve McCaffrey, ikinci çocukla birlikte ailelerinin büyüyeceğini ilk olarak mayıs ayında, ünlü modelin 34'üncü doğum gününde duyurmuştu.
Culpo, ikinci bebek için, "En güzel doğum günü hediyesi" nitelendirmesi yapmıştı.
Culpo ve McCaffrey çifti, 2024 yılından beri evliler. 29 Haziran 2024'te Rhode Island'da düğünleri oldu.
İkilinin ilişkisi, 2019'a kadar uzanıyor. Çift, 2023'te nişanlandıklarını duyurmuştu.