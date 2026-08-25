Özgü Kaya'dan bikinili poz
Yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam eden oyuncu Özgü Kaya, puantiyeli bikinisiyle objektif karşısına geçti
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:08 Güncelleme:
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Uzun süredir şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Özgü Kaya, yaz tatilinin büyük bir kısmını sevgilisi ve arkadaşlarıyla dinlenerek geçiriyor.
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Tatiline dair kesitleri sosyal medyada hesabından da yayımlayan Kaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Bu sefer puantiyeli bir bikini giymeyi tercih eden 30 yaşındaki oyuncu, objektif karşısında poz verdi.