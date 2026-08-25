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        Haberler Magazin Özgü Kaya'dan bikinili poz

        Özgü Kaya'dan bikinili poz

        Yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam eden oyuncu Özgü Kaya, puantiyeli bikinisiyle objektif karşısına geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Uzun süredir şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Özgü Kaya, yaz tatilinin büyük bir kısmını sevgilisi ve arkadaşlarıyla dinlenerek geçiriyor.

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        Tatiline dair kesitleri sosyal medyada hesabından da yayımlayan Kaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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        Bu sefer puantiyeli bir bikini giymeyi tercih eden 30 yaşındaki oyuncu, objektif karşısında poz verdi.

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        Güneşin keyfini çıkaran Özgü Kaya, bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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        Öte yandan Kaya, daha önce de havuzda poz vermişti.

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        #Özgü Kaya
        #tatil
        #bikini
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