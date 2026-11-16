Prenses Kate Middleton ve Prens William kriket becerilerini sergiledi, metroya bindi
Prenses Kate Middleton ve Prens William, 10 yılın ardından Hindistan'a yaptıkları ziyarette büyük ilgi gördü. Sokak kriketi oynayan kraliyet çifti, bir de Mumbai metrosunda yolculuk yaptı
Galler Prensesi Kate Middleton, eşi Prens William ile son ziyaretinden 10 yıl sonra Hindistan'ın Mumbai şehrini ziyaret etti. Yıllar sonra bu şehre dönmenin "çok harika" olduğunu söyleyen Middleton, kriket oyunu konusunda biraz daha pratik yapmaları gerektiğini itiraf etti.
Çift, Hindistan'a yaptıkları üç günlük ziyaretin başlangıcında, kriket tarihinin en büyük isimlerinden Sachin Tendulkar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.
Kraliyet çifti, ziyaretin ilk halka açık etkinliği olarak, şehrin Ballard Estate bölgesinde, doğaçlama "sokak kriketi" oyunlarıyla bilinen bir alanda, sokak kriketi maçı yaptı.
Prenses Kate ve Prens William, sokakta toplanan kalabalığın ortasında kriket yeteneklerini sergiledi. Prenses, kriket maçlarını izlemeye geldikleri için etraflarını saran çocuklara teşekkür ederek, "Burada tekrar bulunmak harika" dedi.
Sokak kriketi, Mumbaililerin şehrin içinden geçen dar yerleşim sokaklarında ve ara sokaklarında oynadığı, kriketin gayri resmi bir versiyonu olarak biliniyor. Oyunlar, boş alan bulunan her yerde, geçici kalelerle ve sokaktan sokağa değişen kurallarla ortaya çıkıyor.
Kraliyet yetkilileri, maçın İngiltere ve Hindistan'ı uzun zamandır birbirine bağlayan bu oyuna duyulan ortak tutkuyu kutlamak için seçildiğini söyledi.
Kraliyet çifti, kriket gösterisinin ardından Mumbai metrosuna bindi. Önce yürüyen merdivenlerden inen ikili, ardından trene binerek yolculuk yaptı.
Metrodaki kraliyet çiftine Mumbaililer büyük ilgi gösterdi.
Prenses Catherine, sağlık sorunları nedeniyle 2022'den beri eşi William ile resmi görevler için İngiltere dışına seyahat etmedi, ancak Hindistan gezisinde eşiyle birlikte bir dizi ortak etkinliğe katılacak.
Prens, gelişleriyle eş zamanlı olarak kamuoyuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: Catherine ve ben, bu yılki Earthshot Ödülü için Hindistan'da olmaktan çok mutluyuz. Hindistan, son altı yılda Earthshot'a olağanüstü katkılarda bulundu ve diğer tüm ülkelerden daha fazla Earthshot finalisti ve kazananına ev sahipliği yapıyor.
Earthshot Ödülleri, gezegenin en acil çevre sorunlarına çözüm bulmak ve onarmak amacıyla 2020 yılında İngiltere Kralı Charles (o zaman prens ünvanlıydı), Prens William ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough tarafından başlatılan küresel bir çevre ödülü olarak veriliyor.
Kraliyet çifti, bu haftanın ilerleyen günlerinde, Earthshot Ödülleri töreninde boy göstermenin yanı sıra Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirecek.
Gezileri toplam üç gün sürse de kraliyet ailesi etkileyici bir deneyim yaşatmaya kararlı görünüyor. William ve Kate ikilisi, özellikle bu gibi ortak etkinliklerde büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor.