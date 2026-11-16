Prenses Kate Middleton ve Prens William kriket becerilerini sergiledi, metroya bindi

Earthshot Ödülleri, gezegenin en acil çevre sorunlarına çözüm bulmak ve onarmak amacıyla 2020 yılında İngiltere Kralı Charles (o zaman prens ünvanlıydı), Prens William ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough tarafından başlatılan küresel bir çevre ödülü olarak veriliyor.

Kraliyet çifti, bu haftanın ilerleyen günlerinde, Earthshot Ödülleri töreninde boy göstermenin yanı sıra Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirecek.