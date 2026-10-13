Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu evlendi
Serhan Onat, uzun süredir birlikte olduğu Merve Küsmenoğlu ile nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu gününden ilk kare, nikâh şahidi Bestemsu Özdemir'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı
Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:20 Güncelleme:
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'Akıncı', 'Bodrum Masalı', 'Meryem' ve 'Kendi Düşen Ağlamaz' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Serhan Onat, uzun süredir aşk yaşadığı stilist Merve Küsmenoğlu ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı.
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Birlikteliklerinde yeni bir sayfa açan Onat ile Küsmenoğlu, dünyaevine girdi.
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Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlendi.