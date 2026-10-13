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        Haberler Magazin Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu evlendi

        Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu evlendi

        Serhan Onat, uzun süredir birlikte olduğu Merve Küsmenoğlu ile nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu gününden ilk kare, nikâh şahidi Bestemsu Özdemir'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        'Akıncı', 'Bodrum Masalı', 'Meryem' ve 'Kendi Düşen Ağlamaz' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Serhan Onat, uzun süredir aşk yaşadığı stilist Merve Küsmenoğlu ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı.

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        Birlikteliklerinde yeni bir sayfa açan Onat ile Küsmenoğlu, dünyaevine girdi.

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        Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlendi.

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        Çiftin nikâh şahitliğini ise oyuncu Bestemsu Özdemir üstlendi. Özdemir, düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Serhan Onat
        #evlilik
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