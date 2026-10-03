Sevilay Öztürk, Bulgaristan'a yerleşti
Tescilli güzel Sevilay Öztürk, evlendikten sonra Bulgaristan'a yerleştiğini belirterek yeni yaşamını anlattı. Sakin hayatından memnun olduğunu söyleyen Öztürk, Türkiye'deki projeleri için de iki ülke arasında gidip geldiğini ifade etti
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 1996 Türkiye Güzeli, sunucu ve oyuncu Sevilay Öztürk, Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlendikten sonra Bulgaristan'a yerleştiğini belirten ünlü isim, hem yeni yaşamını hem de projelerini anlattı.
"BULGARİSTAN'DA YAŞIYORUM"
2023 yılında inşaat mühendisi Vehbi Varol ile dünyaevine giren Sevilay Öztürk, eşinin işleri nedeniyle Bulgaristan'a yerleştiğini açıkladı. Öztürk, "Eşimin işleri nedeniyle artık Bulgaristan'da yaşıyorum. Orada oturum iznimiz var. Evlendikten sonra hayat düzenimizi değiştirdik. Ailemi ve arkadaşlarımı ziyaret etmek için Türkiye'ye geliyorum" dedi.
"BURADAKİ EVİ KAPATTIK"
Bulgaristan'daki yaşamından bahseden Öztürk, "Sakin bir hayatımız var. Öyle bir hayatı özlemişim. Üç senedir İstanbul'daki evimizle ilgili kentsel dönüşümle uğraşıyordum. Kat malikleriyle meşguliyetim vardı. Buradaki evi de kapattık. Buranın yoğunluğundan sonra orası bana iyi geldi... Gün içerisinde spor yapıyor, bisiklete biniyorum ve ev işleriyle meşgul oluyorum" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'YE YAKIN OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Dil konusunda zorlanmadığını belirten ünlü oyuncu, "Orada komşuluk yok... Benim Bulgarcam yok, işlerimi İngilizce hallediyorum. Yeni nesil İngilizce biliyor, o yüzden çok zorlanmıyorum. Arada Yunanistan'a geçiyoruz. Geçenlerde Makedonya ve Kosova'ya gittik. Türkiye'ye yakın olduğum için mutluyum. Çok Türk var orada... Makedonya'da sokakta herkes Türkçe konuşuyordu. Dizilerimizi çok izliyorlar; Üsküp'te 'Muhteşem Yüzyıl'dan bahsettiler" şeklinde konuştu.
"EŞİM ENGEL DEĞİL"
Öztürk, evliliğinin kariyerine engel olmadığını belirtti. Oyuncu, evliliğinin kariyerine engel olmadığını belirtti. Öztürk, "Eşim engel değil. Türkiye'de iş olursa yapıyorum. Geçen sene 'Bahar' dizisinde yer aldım. 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar'da bir dönem oynadım. Ara ara proje olursa gelip giderim" dedi.