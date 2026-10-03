Sevilay Öztürk, Bulgaristan'a yerleşti

"BURADAKİ EVİ KAPATTIK"

Bulgaristan'daki yaşamından bahseden Öztürk, "Sakin bir hayatımız var. Öyle bir hayatı özlemişim. Üç senedir İstanbul'daki evimizle ilgili kentsel dönüşümle uğraşıyordum. Kat malikleriyle meşguliyetim vardı. Buradaki evi de kapattık. Buranın yoğunluğundan sonra orası bana iyi geldi... Gün içerisinde spor yapıyor, bisiklete biniyorum ve ev işleriyle meşgul oluyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YAKIN OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Dil konusunda zorlanmadığını belirten ünlü oyuncu, "Orada komşuluk yok... Benim Bulgarcam yok, işlerimi İngilizce hallediyorum. Yeni nesil İngilizce biliyor, o yüzden çok zorlanmıyorum. Arada Yunanistan'a geçiyoruz. Geçenlerde Makedonya ve Kosova'ya gittik. Türkiye'ye yakın olduğum için mutluyum. Çok Türk var orada... Makedonya'da sokakta herkes Türkçe konuşuyordu. Dizilerimizi çok izliyorlar; Üsküp'te 'Muhteşem Yüzyıl'dan bahsettiler" şeklinde konuştu.