Sıla: 11 yaşında ailemden ayrıldım
Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı Sıla, "Hayatımda birden çok dönüm noktası var" diyerek çocukluk yıllarından müzik kariyerine ve babasının vefatına kadar kendisini etkileyen süreci anlattı
Şarkıcı ve söz yazarı Sıla Gençoğlu, konuk olduğu programda başarı anlayışından müzik kariyerine, hayatındaki dönüm noktalarından arkadaşlık ilişkilerine kadar pek çok konu hakkında konuştu.
"8 SAAT BOYUNCA BİR DAMLA SU BİLE İÇMEDİM"
Şarkı yazım sürecindeki yoğun odaklanma haline değinen Sıla, "Yan Benimle'yi yazarken ben mesela 8 saat kendimi yatak odasına kitledim. Dedim ki 'Şarkı bitmeden bu odadan çıkmayacaksın' 8 saat boyunca bir damla su bile içmedim, izin vermedim kendime. Kendim dururken üzmem kimseleri. Bir depresif süreç değil o; yani o bir gergin süreç" dedi.
"BAŞARILI KALMAK DÜNYANIN EN KRİTİK İŞLERİNDEN"
Şarkıcı, kontrolcü bir yapıya sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Başarılı olmak tabii ki çok önemli bir konu. İşin içinde bir taraftan şans da var. Tabii ki çok çalışmak, orada olmak falan filan... Ama bunun yanı sıra başarılı kalmak bence dünyanın en kritik işlerinden biri. Çok kontrolcüyümdür, yani berbat biri olabilirim.
"ÇAĞDAŞ KALMAK GEREKİR"
Başarının her zaman kolay elde edilmediğini vurgulayan Sıla, "Her zaman zirve olmaz. Başarılı olmak için çıkılan her yol zordur. Sabırlı olmak, çağdaş kalmak gerekir. Çelik gibi sinir sistemi gerekir. Başarılı olmak için başınıza gelebilecek her şeyi göze almak gerekir" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDA BİRDEN ÇOK DÖNÜM NOKTASI VAR"
Hayatındaki kırılma anlarını sıralayan Sıla, konuk olduğu 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programında sözlerini şöyle sürdürdü: Hayatımda birden çok dönüm noktası var. 11 yaşımda Fransızca okumak için ailemden ayrılıp elimde valizle şehir değiştirmiştim. Konservatuvarı kazanamayınca Fransızca eğitimim sayesinde İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi'ni kazandım. Oraya başladım ama sonrasında yeniden sınavlara girdim. Ardından Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapmaya başlamam... Yaşadığım kötü ilişkiler de beni kendime getiren ya da kendimden uzaklaştıran birer dönüm noktasıdır. Ve tabii ki babamın vefatı...
"İNSAN SEÇİYORUM"
Dostluk ve insan ilişkilerinde daha seçici davrandığını ifade eden Sıla, "İnsan seçiyorum arkadaşlıklarda. Bir de artık galiba başka insanlar tanımak istemiyorum. Biraz insan gözlemcisi olmayı sevdiğim için çok yakınlaşmak, yani bu zamandan sonra hep başka yere dönüyor işler, çıkarlara dönüyor filan; çok tercih etmiyorum. Kolay insan silmem, kendime zaman tanırım, çok uzun düşünürüm. Bir anda silerim; hayatta yanar döner insan sevmem, düşüncesini rahat ifade etmeyen insanı sevmem" açıklamasında bulundu.