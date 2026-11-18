Sinan Albayrak oğlu Taymin'in 'Kâbe' rüyasını gerçekleştirdi
Oyuncu Sinan Albayrak, 4 yaşındaki oğlu Taymin'in gördüğü rüya üzerine ailesiyle birlikte Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti
Sinan Albayrak, Umre ibadetini yerine getirmek üzere eşi Seda Albayrak ve oğlu Taymin Albayrak ile birlikte kutsal toprakların yolunu tuttu.
Ziyaretine dair anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle" sözleriyle yaşadığı manevi mutluluğu dile getirdi.
Paylaşımında ayrıca, "Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel bir mekan yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım" ifadelerine yer verdi.
Ünlü oyuncunun bu anlamlı yolculuğunun ardında ise 4 yaşındaki oğlu Taymin'in gördüğü etkileyici bir rüyanın olduğu ortaya çıktı.
Sinan Albayrak, geçtiğimiz günlerde Taymin'in rüyasını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlamıştı.
Taymin, iki arının kendisini Kâbe'ye götürdüğünü, Kâbe'nin etrafında yedi tur attıktan sonra camide namaz kıldığını belirtmişti. Evine döndüğünde arıların kendisine Kur'an-ı Kerim açtığını ve oradaki yazıları okuduğunu ifade etmişti.