Taylor Swift eşi Travis Kelce'yi tribünden destekledi: Bu benim kocam!
Taylor Swift, Amerikan futbolcusu eşi Travis Kelce'nin maçında, coşkusunu yüzüğünü gösterip "Bu benim kocam!" diye bağırarak sergiledi
Taylor Swift, temmuz ayında evlendiği Amerikan futbolcusu eşi Travis Kelce'yi maçta tribünden destekledi. Evlenmelerinden bu yana Kansas City Chiefs formasıyla çıktığı ikinci maçta eşi Travis Kelce'nin heyecanlı geçen maçında coşkulu halleriyle objektife yansıdı.
36 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı, dün ABD'nin Missouri eyaletindeki Arrowhead Stadyumu'nda Chiefs ile Indianapolis Colts arasındaki maçı, annesi Andrea Swift, babası Scott Swift ve kayınvalidesi Donna Kelce ile birlikte seyretti.
Üzerinde Chiefs forması olan Amerikalı şarkıcı, eşi Kelce'nin başarılı saha performansını kutlarken, "İşte benim kocam!" diye bağırarak parmağındaki yüzüğü gösterdi.
Swift, geçe hafta pazartesi gecesi Chiefs'in sezonun ilk maçında da tribündeydi. Bu kez maçı izlerken VIP locasında yanında oyuncu Tom Cruise vardı.
Swift, Kelce ile ilişkisine başladıktan sonra Kansas City Chiefs'in birçok maçına katıldı. Ünlü şarkıcı, Kansas City Chiefs'in final maçı Super Bowl'da San Francisco 49ers'ı yenmesini izlemek için de tribündeydi.
Çift, ilk kez Eylül 2023'te Swift'in Kelce'nin annesi Donna ile birlikte Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda Chiefs'in Chicago Bears'a karşı oynadığı maçı izlemeye gelmesiyle aşk dedikodularını alevlendirmişti.
İki yıllık birlikteliklerinin ardından 26 Ağustos 2025'te Instagram üzerinden yaptıkları bir paylaşımla nişanlandıklarını duyurmuştular. Swift ve Kelce, 4 Temmuz'da Madison Square Garden'da evlendi.