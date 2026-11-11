Ufuk Beydemir ve sevgilisi Sharon Kovacs'tan yeni paylaşım
Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ve sevgilisi Sharon Kovacs'tan yeni bir fotoğraf geldi. İlk çocuklarını bekleyen çiftin paylaşımında, Kovacs'ın büyüyen karnı dikkat çekti
Giriş: 11 Kasım 2026 - 19:07 Güncelleme:
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Ağustos ayında, şarkıcı Ufuk Beydemir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmış, 34 yaşındaki şarkıcının baba olmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.
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Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Beydemir'in kız bebek babası olacağı da belli olmuştu.
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Çiftten yeni bir paylaşım geldi. Ufuk Beydemir ile Sharon Kovacs'ın birlikte yayımladığı fotoğrafta, Kovacs'ın hamileliğinde ilerleyen aylara geldiğini gösteren belirgin karnı ön plana çıktı.