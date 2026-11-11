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        Haberler Magazin Ufuk Beydemir ve sevgilisi Sharon Kovacs'tan yeni paylaşım

        Ufuk Beydemir ve sevgilisi Sharon Kovacs'tan yeni paylaşım

        Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ve sevgilisi Sharon Kovacs'tan yeni bir fotoğraf geldi. İlk çocuklarını bekleyen çiftin paylaşımında, Kovacs'ın büyüyen karnı dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        Ağustos ayında, şarkıcı Ufuk Beydemir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmış, 34 yaşındaki şarkıcının baba olmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

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        Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Beydemir'in kız bebek babası olacağı da belli olmuştu.

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        Çiftten yeni bir paylaşım geldi. Ufuk Beydemir ile Sharon Kovacs'ın birlikte yayımladığı fotoğrafta, Kovacs'ın hamileliğinde ilerleyen aylara geldiğini gösteren belirgin karnı ön plana çıktı.

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        Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile olan birlikteliğini 2022 yılında Roma'da nikâh masasına taşıyarak evlenmişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş ve ikili 2025 yılında yollarını ayırmıştı.

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        #Ufuk Beydemir
        #İpek Filiz Yazıcı
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