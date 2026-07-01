Volkan Demirel kurallara uydu
Volkan Demirel, ailesiyle birlikte Bodrum Akyarlar'da tatil yaparken görüntülendi. Demirel, denize köpeğiyle girmek istediği sırada bir görevli tarafından durduruldu ve köpeklerin o bölgede denize girmesinin yasak olduğu söylendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ve çocukları; Yade, Yeda ve Yasmin ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'da bulunuyor.
Akyarlar'daki bir plajda görüntülenen Demirel ailesi, gün boyunca denizin ve güneşin keyifini çıkardı.
Zeynep Sever Demirel de kızlarıyla birlikte Ege'nin serin sularında serinlemek için denize girdi.
Volkan Demirel ise o sırada köpeğiyle birlikte denize girmek istedi.
Demirel, köpeği ile denize doğru ilerlerken, bir görevli tarafından durduruldu ve köpeklerin o bölgede denize sokulmasının yasak olduğu söylendi.
Volkan Demirel, bu uyarıya uyarak köpeğini denize sokmaktan vazgeçti. Demirel, bunun yerine köpeğini plajdaki duş alanında yıkadı.