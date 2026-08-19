Gülben Ergen: Okulun havalı kızı liseli Gülben
Gülben Ergen, lise yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 21:09 Güncelleme:
Son dönemde Instagram'da açtığı ücretli abonelik sistemiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bu kez geçmişten bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.
53 yaşındaki şarkıcı, lise yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gençlik karesini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Okulun havalı kızı liseli Gülben" notunu düştü.
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