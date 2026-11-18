Hilary Swank, 52 yaşında yeni bir bebeğe hamile olmasıyla ilgili eleştirilere yanıt vererek, hayatın ilerleyen dönemlerinde çocuk sahibi olmanın normal olduğunu savundu.

Oscar ödüllü oyuncu, geçtiğimiz ay üçüncü çocuğuna hamile olduğunu doğrulayarak ve eşi Philip Schneider (53) ile ikizleri Ohm ve Aya'yı kucaklarına almalarından üç yıl sonra büyüyen karnını göstererek hayranlarını şaşırtmıştı.

Dün bir televizyon programına katılan Swank, ileri yaşlarda çocuk sahibi olmanın anormal bir durum olmadığını belirterek, insanların çağa ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Hollywood yıldızı, 37 yaşında yumurtalarını dondurduktan sonra, 2023 yılında 48 yaşındayken ikizleri Aya ve Ohm'u dünyaya getirmişti.

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"İLERİ YAŞTA ANNELİK ARTIK ÇOK NORMAL"

"Çağa ayak uydurmanın zamanı geldi! Dünyamız çok ilerledi, insanlar çok daha uzun yaşıyor ve birçok kadın daha geç yaşta çocuk sahibi olmak istiyor, bu da oldukça normal bir durum haline geliyor" diyen Swank, "Bana kalırsa, tek bebek taşımak ikizlere göre çok daha kolay, bunu söylemeliyim. İkizlerimle üçüncü trimesterin üçüncü haftasına kadar çalışıyordum, yani çok zordu! Günde 18 saat çalışıyordum ve iki dublörüm vardı, çünkü onlar fazla mesai yapamıyorlardı. Ama hamile, yaşlı kadın yapabiliyordu" ifadesini kullandı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

En İyi Kadın Oyuncu dalında iki Oscar ödülü bulunan yıldız, anne olmadan önce başarılı bir film kariyeri inşa etme fırsatına sahip olduğu için şanslı ve minnettar olduğunu sözleyerek, "Kariyerim dikkatimi vermek istediğim bebeğim gibiydi, dikkatimi dağıtacak şeyler istemiyordum. Ona odaklanmak istiyordum. Şimdi ikisine de sahibim ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok minnettarım ve her şeyden çok bunu seviyorum" dedi.

Swank, "İki çocuğum var, harika bir kocam var, harika bir ailem var, destek görüyorum. Gerçekten çok şanslıyım ve daha mutlu olamazdım" diye ekledi.

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"BEBEK NOEL'DE GELİYOR"

İkizlerinin, aileye yeni bir bebeğin katılması hakkındaki duygularını da paylaşan oyuncu, "Bu bebek için çok heyecanlılar. Sürekli 'Bebek ne zaman gelecek? Bebek ne zaman gelecek?' diye soruyorlar. Ben de 'Noel zamanı' diyorum ve her sabah 'Noel geldi mi?' diye uyanıyorlar" dedi.

Swank, ekim ayında yaptığı bir paylaşımda, "Birçok kişi bir sonraki projemin ne olduğunu soruyor, bu proje aralık ayında yayınlanacak" diyerek üçüncü çocuğunun yolda olduğunu duyurmuştu.