İşler çok 'berrak' değil!

HT MAGAZİN / ZAFER AKBAŞ

Herkesin keyfi yerinde! Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Berrak Tüzünataç’la Nejat İşler’in ilişkisi karşılıklı anlayış ve güvenle devam ediyor.

Tüzünataç, önceki akşam İstanbul’da bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Kenan İmirzalıoğlu’yla Oscarlı oyuncu Kevin Spacey’nin oynadığı III. Richard oyununu izledi.

Berrak Tüzünataç

TÜZÜNATAÇ'LA İLİŞKİ BİTTİ Mİ?

Berrak Tüzünataç’ın, Kenan İmirzalıoğlu’yla oyunu izlediği saatlerde Nejat İşler de Bodrum’da eğlencedeydi.