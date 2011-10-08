İşler çok 'berrak' değil!
Nejat İşler'le sevgilisi Berrak Tüzünataç, önceki akşam iki farklı şehirde farklı etkinliklere katıldı!
Giriş: 08 Ekim 2011 - 07:18 Güncelleme:
HT MAGAZİN / ZAFER AKBAŞ
Herkesin keyfi yerinde! Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Berrak Tüzünataç’la Nejat İşler’in ilişkisi karşılıklı anlayış ve güvenle devam ediyor.
Tüzünataç, önceki akşam İstanbul’da bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Kenan İmirzalıoğlu’yla Oscarlı oyuncu Kevin Spacey’nin oynadığı III. Richard oyununu izledi.
TÜZÜNATAÇ'LA İLİŞKİ BİTTİ Mİ?
Berrak Tüzünataç’ın, Kenan İmirzalıoğlu’yla oyunu izlediği saatlerde Nejat İşler de Bodrum’da eğlencedeydi.
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