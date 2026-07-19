İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den ikinci bebek müjdesi

Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşan ve zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşen İsmail Balaban ile İlayda Şeker çifti, ailelerini büyütüyor.

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Kasım 2022'de evlenen çift, ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Çift şimdi, sosyal medya hesaplarından kızları İlis'in yer aldığı bir video paylaşarak, ikinci çocuklarının yolda olduğunu resmen ilan etti.

Videoda küçük İlis'in elindeki ultrason fotoğrafını öptüğü anları paylaşan ikili, "Çok şükür Allah'a bize bu günleri görmeyi nasip etti. İkinci evladımız da geliyor" diye yazdı.

Balaban ve Şeker çiftinin sürpriz paylaşımına, kısa sürede tebrik ve beğeni mesajları yağdı.