Jack Nicholson'ın 'Cinnet' (The Shining) filminde kullandığı balta satılıyor

1980 yapımı korku filmi 'Cinnet'te (The Shining) başrol oyuncusu Jack Nicholson'ın tüyler ürten "İşte Johnny!" repliğini söylerken kullandığı balta satışa çıkarılıyor.

Filmde, Nicholson'ın canlandırdığı Jack Torrance karakteri, korkmuş karısı Wendy'ye (Shelley Duvall) saldırmak için kilitli kapıya baltayla vuruyordu. Bu balta aynı zamanda Scatman Crothers'ın canlandırdığı Dick Hallorann karakterinin öldürülmesinde de kullanılan cinayet silahıydı. Sinemanın bu en ünlü baltasının 30 bin ila 50 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Balta, 1999'da hayatını kaybeden yönetmen Stanley Kubrick'in kişisel arşivinin ilk açık artırmasında yer alan yüzlerce eşyadan sadece biri. Açık artırmada, ikiz kız kardeşler Alexa ve Alexie Grady'nin giydiği iki mavi elbise de bulunuyor. İkizler, Overlook Oteli'nin koridorlarında üç tekerlekli bisikletle dolaştıkları unutulmaz gerilimli sahnede bu elbiselerle görünüyorlardı.

Açık artırtma, önümüzdeki hafta New York'taki Bonhams Müzayede Evi'nde başlayacak halka açık sergilerin ardından, 3 Şubat'ta Londra'daki Bonhams'ta gerçekleşecek ve daha sonra Los Angeles, Paris ve 18 Ocak'ta Londra'da devam edecek.

REKLAM

Müzayedede en yüksek fiyata alıcı bulması beklenen parça, '2001: Bir Uzay Destanı' filminin final sahnesinde yer alan kozmik cenin modeli. "Yıldız çocuğu maketi" olarak da bilinen bu modelin 800 bin sterline kadar alıcı bulacağı tahmin ediliyor.