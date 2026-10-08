Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jack Nicholson'ın 'Cinnet' (The Shining) filminde kullandığı balta satılıyor

        Jack Nicholson'ın 'Cinnet' (The Shining) filminde kullandığı balta satılıyor

        Yönetmen Stanley Kubrick müzayedesinde, Jack Nicholson'ın 'Cinnet' (The Shining) filminde kullandığı balta açık artırmaya çıkarılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 17:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ünlü sahnedeki balta satılıyor

        1980 yapımı korku filmi 'Cinnet'te (The Shining) başrol oyuncusu Jack Nicholson'ın tüyler ürten "İşte Johnny!" repliğini söylerken kullandığı balta satışa çıkarılıyor.

        Filmde, Nicholson'ın canlandırdığı Jack Torrance karakteri, korkmuş karısı Wendy'ye (Shelley Duvall) saldırmak için kilitli kapıya baltayla vuruyordu. Bu balta aynı zamanda Scatman Crothers'ın canlandırdığı Dick Hallorann karakterinin öldürülmesinde de kullanılan cinayet silahıydı. Sinemanın bu en ünlü baltasının 30 bin ila 50 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

        Balta, 1999'da hayatını kaybeden yönetmen Stanley Kubrick'in kişisel arşivinin ilk açık artırmasında yer alan yüzlerce eşyadan sadece biri. Açık artırmada, ikiz kız kardeşler Alexa ve Alexie Grady'nin giydiği iki mavi elbise de bulunuyor. İkizler, Overlook Oteli'nin koridorlarında üç tekerlekli bisikletle dolaştıkları unutulmaz gerilimli sahnede bu elbiselerle görünüyorlardı.

        Açık artırtma, önümüzdeki hafta New York'taki Bonhams Müzayede Evi'nde başlayacak halka açık sergilerin ardından, 3 Şubat'ta Londra'daki Bonhams'ta gerçekleşecek ve daha sonra Los Angeles, Paris ve 18 Ocak'ta Londra'da devam edecek.

        REKLAM

        Müzayedede en yüksek fiyata alıcı bulması beklenen parça, '2001: Bir Uzay Destanı' filminin final sahnesinde yer alan kozmik cenin modeli. "Yıldız çocuğu maketi" olarak da bilinen bu modelin 800 bin sterline kadar alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #jack nicholson
        #balta
        #açık artırma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü