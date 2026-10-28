Jennifer Lawrence'tan meme estetiği itirafı

Jennifer Lawrence, geçen yıl ikinci oğlunun doğumundan sonra vücudunun eski haline dönmediğini hissettiği için meme büyütme ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

"Seksi bir anne olmak istedim" diyen 36 yaşındaki oyuncu, bunun için bıçak altına yattığını ve gelecekte yüz germe ameliyatı olmayı planladığını da itiraf etti.

Lawrence yeni röportajında, "Çocuklarımı okula bırakırken, yeni uyanmış olsam ve her şey yolunda olmasa bile, her şey yolunda bir kadın gibi görünmek istiyorum" ifadesini kullandı.

FİLM ÖNCESİ AMELİYAT OLDU

Ünlü oyuncu, Martin Scorsese'nin yönettiği ve çekimleri tamamlanan 'What Happens At Night' filmi için kamera önünde soyunmadan önce ameliyat olduğunu açıkladı.

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Çıplak bir sahne çekme ihtimalinin kendisini bu ameliyatı yaptırmaya teşvik ettiğini söyleyen Lawrence, Ekim 2025'te, ikinci hamileliğinin ardından meme büyütme ameliyatı geçirmeyi planladığını belirtmişti.

O dönemde verdiği röportajda, üç yaşındaki oğlundan bahsederek, "İlk doğumdan sonra her şey neredeyse tamamen düzeldi. İkinci doğumdan sonra ise hiçbir şey düzelmedi" demişti.

Jennifer, dolgu maddelerini kamerada belli olduğu için kullanmaktan kaçındığını ve sadece çok az miktarda botoks yaptırdığını, çünkü yüz ifadelerini göstermesi gerektiğini söylemişti.

Jennifer daha önce burun estetiği yaptırdığı yönünde suçlamalarla karşılaştığını ancak görünümündeki değişikliğin doğum sonrası kilolarıyla ilgili olduğunu ifade etmişti.