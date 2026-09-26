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        Haberler Objektife Takılanlar Cevahir Önder: Mirasla ilgilenmiyoruz

        Cevahir Önder: Mirasla ilgilenmiyoruz

        Kadir İnanır'ın yeğeni Cevahir Önder, usta oyuncunun mirasıyla ilgili tartışmalar hakkında konuştu. Önder, "Mirasla ilgilenmiyoruz. Sanat ve oyunumuzla ilgileniyoruz. Kadir Dayım çok değerli bir adam" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        "Mirasla ilgilenmiyoruz"

        Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından gündeme gelen vasiyetname tartışmaları sürerken, İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak usta oyuncunun mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta perşembe günü görülmesi gereken vasiyetin okunması davası, bazı aile fertlerine tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30'a ertelenmişti.

        "ONDAN KALAN MİRAS İSMİ"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Cevahir Önder, basın mensuplarının miras tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Konuya dair konuşan Önder, şu ifadeleri kullandı: Mirasla ilgilenmiyoruz. Sanat ve oyunumuzla ilgileniyoruz. Kadir Dayım, değer verdiğimiz büyüğümüz. İlişkimiz iyiydi. Ondan kalan miras ismi.

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        "LEVENT İNANIR'IN AÇIKLAMASI ONU İLGİLENDİRİR"

        Cevahir Önder, "Mahkeme günü verilen görüntü çok konuşuldu" sözlerine karşılık, "Tebligat geldi, gittik. Keşke herkes gelseydi, ertelenmeseydi. Levent İnanır'ın açıklaması onu ilgilendirir" ifadelerini kullandı.

        "SOSYAL MEDYAYI OKUMUYORUM"

        Sosyal medyada yapılan eleştiriler sorulan Önder, "Sosyal medyayı okumuyorum. İnsanlar iç yüzünü bilmeden farklı şeyler yazıyorlar. Bizler için Kadir Dayım çok değerli bir adam" diyerek sözlerini tamamladı.

        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı Haberi Görüntüle

        Öte yandan geçtiğimiz gün Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardından vasiyetin bilinçli şekilde imzalanmadığını savunmuştu. İnanır, Kural'a seslenerek, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana yakışanı yap" demişti.

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        #kadir inanır
        #Levent İnanır
        #jülide kural
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