'Kürk Mantolu Madonna' filminin 'Maria Puder'i Meryem Uzerli oldu
Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' eseri sinemaya uyarlanıyor. Filmin başrol karakteri 'Maria Puder'i Meryem Uzerli canlandıracak
Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:12 Güncelleme:
Fikri Harika Production ve Saçaklı Film Studios, Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanını sinemaya uyarlıyor. Yapımda 'Maria Puder' karakterini oynamak üzere oyuncu Meryem Uzerli ile sözleşme imzalandı.
Mert Dikmen'in senaryolaştırdığı projenin yönetmen koltuğunda Sedat İnci yer alıyor. Çekimlerinin Türkiye ve Almanya'da yapılması planlanan filmin prodüksiyon süreçleri Berlin'deki Babelsberg Stüdyoları'nda yürütülecek.
Eserin diğer ana karakteri 'Raif Efendi'yi canlandıracak oyuncunun belirlenmesi için ise görüşmeler devam ediyor.
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