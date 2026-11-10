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        Haberler Dünyadan Meghan Markle babasının tutuklanmasından bu yana ilk kez kamuoyu karşısında

        Meghan Markle babasının tutuklanmasından bu yana ilk kez kamuoyu karşısında

        Babası Thomas Markle'ın çocuk istismarından tutuklanmasının ardından Meghan Markle, ilk kez eşi Prens Harry ile Avrupa Parlamentosu'nda kamuoyu karşısına çıktı. Düşes, basının ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        İlk kez kamuoyu karşısında

        Sussex Düşesi Meghan Markle, babasının çocuk istismarı materyali bulundurmakla suçlanmasından bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'na eşi Prens Harry ile birlikte giden Markle, ciddi bir ifadeyle girdiği binaya giriş yaparken, eşi Prens Harry'nin elini tutarak ondan destek aldı.

        SORULARA YANIT VERMEDİ

        Basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen Markle, babasının manşetlerden inmeyen tutuklanmasıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Daha önce Harry ile birlikte çocukların internetteki güvenliği konusunda ortak bir açılış konuşması yapması planlanan Markle, "duygusal olarak yeterince güçlü olmadığı" gerekçesiyle konuşmayı yapmaktan vazgeçti.

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        KONUŞMA YAPMAKTAN VAZGEÇTİ

        Düşes bugün Avrupa Parlamentosu ziyaretinde eşi Harry'ye eşlik etse de, babası Thomas Markle'ın geçen cuma günü çocuk istismarı materyali bulundurmak suçlamasıyla mahkemeye çıkmasının ardından konuşmama kararı aldı.

        The Telegraph'a konuşan bir kaynak, Markle için, "Şu anda duygusal olarak herhangi bir kamuoyu önünde konuşma yapabilecek kadar güçlü değil" dedi.

        "BEN BURAYA BİR BABA OLARAK GELDİM"

        Prens Harry ise kürsüde yaptığı konuşmasında, çocukların nerede olurlarsa olsunlar kendilerini güvende hissetmeyi hak ettiklerini söyledi. Prens, kendisinin ve eşi Markle'ın, internet üzerinden yaşanan zararlar nedeniyle çocuklarını kaybeden ebeveynlere destek olduklarını söyledi.

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        "Ben buraya uzman ya da politikacı olarak gelmedim. Ben buraya bir baba olarak geldim" diyen Harry, "Tüm çocuklar internete girip harika bir şey keşfedebilmeli. Bir arkadaş, tutkuya dönüşen bir ilgi alanı, anlaşıldıklarını hissettikleri bir yer..." ifadesini kullandı.

        CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

        Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle, çocuk cinsel istismarı görüntüleri bulundurmak suçlamasıyla cuma günü ABD'de mahkemeye çıkarıldı. Baba Markle, yaklaşık 20 yıldır kiraladığı Los Angeles'taki iki depodan ele geçirilen materyaller nedeniyle FBI ajanları tarafından tutuklandı. Çocuk istismarına yönelik CD, kitap gibi materyaller bulundurma suçundan yargılanan Markle, ev hapsi ve elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu.

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        Geçtiğimiz ay oğlu Thomas Markle Jr.'ın, babasının Filipinler'in Cebu şehrindeki eşyalarında yasa dışı görüntüler bulduğunu iddia ederek Filipinler polisine ve FBI'a ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı. Meghan Markle, 2018'deki düğününden beri araları açık olan babasıyla ilgili iddialardan dolayı çok üzgün olduğunu açıklamıştı.

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        #Prens Harry
        #kraliyet
        #cinsel istismar
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