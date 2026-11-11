Meghan Markle'ın çocuk cinsel istismarıyla suçlanan babası ikinci kez tutuklandı

Meghan Markle'ın yıllardır görüşmediği babası Thomas Markle, ABD'de çocuk cinsel istismarıyla suçlanmasından sadece birkaç gün sonra tekrar tutuklandı. 82 yaşındaki baba Markle, tahliye şartı olarak takması gereken elektronik ayak bileği izleme cihazını kestiği iddiasıyla Florida'da yeniden tutuklandı. Markle'ın cezaevi tulumuyla tutukluluk fotoğrafı da yayımlandı.

Thomas Markle, federal müfettişlerin Los Angeles bölgesindeki iki depoda arama yapmasının ardından 6 Kasım'da tutuklanmış ve çocuk cinsel istismarı materyali bulundurmakla suçlanmıştı. Mahkeme kararıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında, ev hapsi ve elektronik izleme şartıyla tahliye edilmişti. Ancak yetkililer, Markle'ın bu şartları ihlal ettiğini ve bu nedenle tekrar tutuklandığını açıkladı.

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PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Markle'ın elekronik izleme monitörünü neden çıkardığı veya bu konuda bir açıklama yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.

İkinci tutuklama öncesinde Markle'ın ceza yargılamalarına katılma yetisiyle ilgili sorgulamalar devam ediyordu. Şüphelinin sağlığı, ileri yaşı ve bilgileri hatırlama yeteneğiyle ilgili endişelerini dile getiren mahkeme, daha önce bağımsız bir psikiyatrik muayene yapılmasına karar vermişti.

Değerlendirme, Markle'ın kendisine karşı yürütülen yargılama sürecini anlayıp anlayamayacağını ve savunmasına yardımcı olup olamayacağını belirlemeyi amaçlıyor. Adli psikiyatrik muayene raporunun 20 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

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MEGHAN MARKLE'IN BABASI NEYLE SUÇLANIYOR?

Thomas Markle, Los Angeles bölgesinde kiraladığı depolarda çocuk cinsel istismarı materyalleri bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın suç duyurusuna göre, müfettişler depolarda arama yaptı ve slaytlar, film negatifleri ile kitaplar da dahil olmak üzere yaklaşık 78 eşyaya el koydu.

Yetkililer, materyallerin bazılarında çocukları içeren cinsel içerikli görüntüler bulunduğunu iddia etti.

Markle, çocuk cinsel istismarı materyali bulundurmaktan dolayı federal düzeyde bir suçlamayla karşı karşıya. Markle, suçlamaları reddetti ve bu suçlama henüz mahkumiyetle sonuçlanmadı.

Markle, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ceasıyla karşı karşıya kalabilir.

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İLK KEZ DÜN KAMUOYU KARŞISINA ÇIKTI

45 yaşındaki kızı Meghan Markle, daha önce babasıyla ilgili iddialardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söylemiş, babasını eşi Prens Harry ile olan çocuklarından uzak tutma kararının onları korumak amacıyla alındığını belirtmişti.

Yeni tutuklama, Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin babasının ilk tutuklanmasından bu yana ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıktıkları güne denk geldi. İkili, dün Belçika'nın Brüksel kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda Kayıp Ekran Anıtı'nın açılışına katıldı. Kayıp Ekran Anıtı, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ve dijital platformların yol açtığı trajedilere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilmiş küresel bir farkındalık projesi.

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Harry, çocukları çevrimiçi zararlardan korumaya odaklanan bir konuşma yaparken, asıl konuşma yapması planlanan Meghan Markle ise dinleyicilere hitap etmedi. Düşes'in "duygusal olarak yeterince güçlü olmadığı" gerekçesiyle konuşmayı yapmaktan vazgeçtiği belirtildi.