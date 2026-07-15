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        Haberler Magazin Melek Mosso'dan 'Ahbap' açıklaması

        Melek Mosso'dan 'Ahbap' açıklaması

        Ahbap Derneği'nin yardım organizasyonlarında gönüllü olarak görev alan şarkıcı Melek Mosso, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından, "Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        Melek Mosso'dan 'Ahbap' açıklaması

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ahbap Derneği ile yardım faliyetlerinde bulunan Melek Mosso konuyla ilgili açıklama yaptı.

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        Mosso, depremzedelere yardım ulaştırmak ve moral vermek adına birçok sanatçı arkadaşı gibi Ahbap Derneği’nin çatısı altında çalıştığını dile getirdi.

        Gazeteci Samet Aday'a açıklamalarda bulunan Mosso, “Sadece ben değil, benim gibi bir sürü sanatçı arkadaşım elini taşın altına koydu ve nerede çalışabiliyorsa orada çalışıp elinden geleni yapmak istedi. Bizler de tabii ki sanatçı arkadaşlarımızla bir yerde toparlandık ve orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Ki ben deprem bölgesinde de çalıştım, İstanbul'da da aynı şekilde dernekte çalıştım. Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım. Çünkü ben burada bir dernek olarak değil de bir hayırsever olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Ben de inanın takip ediyorum, hepimizin maddi manevi emeği var öyle söyleyeyim. Umarım bir an önce aydınlanır, dört gözle bekliyoruz sonuçlar ne olacak. Ne kadar sürerse sürsün bu işin peşini kalben, şahsen bırakmayacağım. Ben adalete ve devletimize güveniyorum. Burada kesin bir sonuca ulaşacağımıza ve bu konunun aydınlanacağına inanıyorum" dedi.

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