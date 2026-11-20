Göcek'teki kaçak iskele yıkılıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda, birinci derece arkeolojik sit alanı ve tarihi hamamın koruma bölgesinde bulunan izinsiz yapıların yıkımı ve kaldırılması için 3 ay süre tanındı (İHA)