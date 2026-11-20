SHOW TV'nin çok yakında izleyicilerle buluşacak, LİMON Yapım imzalı yeni günlük dizisi 'Menekşe'nin 1'inci bölümünden 2'nci tanıtım izleyiciyle buluştu.
'Menekşe', 30 Kasım Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.30'da SHOW TV'de!
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Göcek'teki kaçak iskele yıkılıyor
Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda, birinci derece arkeolojik sit alanı ve tarihi hamamın koruma bölgesinde bulunan izinsiz yapıların yıkımı ve kaldırılması için 3 ay süre tanındı (İHA)