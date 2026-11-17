SHOW TV’de ekrana gelecek, LİMON Yapım imzalı 'Menekşe', yalnızca hikâyesiyle değil, çekim mekânlarıyla da dikkat çekiyor. İstanbul’un pek çok farklı noktasında gerçekleştirilen çekimlerde Şile, Nişantepe ve Reşadiye gibi farklı lokasyonlar dizinin atmosferine ev sahipliği yapıyor. Şehrin farklı dokularını ekrana taşıyan yapımda, her mekân hikâyenin dünyasını tamamlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

DİZİ İÇİN ÖZEL BİR DÜNYA KURULDU!

Dizinin karakterlerine özel olarak gerçekleştirilen kostüm ve styling çalışmaları da kamera arkasının dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Karakterlerin kişiliklerini, yaşam tarzlarını ve hikâyedeki konumlarını yansıtan özel hazırlıklarla dizinin görsel dünyası titizlikle oluşturuluyor. Çocukluk yıllarında başlayan büyük bir aşkın yıllar içindeki izlerini, ayrılıkları ve hesaplaşmaları ekrana taşıyan 'Menekşe', iki farklı hayatın kesiştiği hikâyesiyle izleyicileri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Menekşe ve Murat’ın yıllara meydan okuyan aşkı; aile içi gerginlikler, sınıfsal farklılıklar ve geçmişten taşınan kırgınlıklarla sınanıyor.

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DENEYİMLİ VE GENÇ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR!

Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan 'Menekşe'nin başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir paylaşıyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar’ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül’ün üstlendiği dizinin senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez’in oturduğu dizinin diğer oyuncu kadrosunda; Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Zeynep Serpil Bozkurt, Aysun Güven, Melike Baş, Ezgi Gezer, Çağatay Çabuk, Emel Kara, Merve Kurç, Rıza Sarıdoğan, Doğan Güneş ve Sibel Bay gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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'Menekşe', 30 Kasım Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.30’da SHOW TV’de!