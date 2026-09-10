'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk’ın 13'üncü bölümünde; Aradan 2 sene geçmiştir. Defne, Kadir’i geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş, işine ve hayatına yeniden tutunmuştur. Tolga ve Özlem nişanlanmış, Mine ve Levent evlenmiş, Bartıner Holding’de de yeni bir dönem başlamıştır.

Herkes geçmişi geride bırakıp kendi düzenini kurmuşken, iki yıldır Amerika’da olan Kadir’in İstanbul’a dönüşü bütün dengeleri yeniden sarsar.

Kadir’in dönüşünün hemen ardından Defne’nin kapısına bırakılan altı yaşındaki Ali ise kimsenin beklemediği yeni bir hikâyenin kapısını açar.

Elindeki mektupta vasisi olarak Defne’yi gösteren çocuğun Kader Emindağ’ın oğlu olduğunun ortaya çıkması, başta Defne olmak üzere herkesi şaşkına çevirir.

Ali’nin hayatına giren Kadir ve Tolga, çocuğun geçmişiyle ilgili cevapların peşine düşerken, Defne kendisini hiç beklemediği bir sorumluluğun ortasında bulur.

İki yıl sonra yeniden karşılaşan Kadir ve Defne, Ali’nin hayatı üzerinden bir kez daha karşı karşıya gelirken, geçmişte kapanmış sandıkları defter de yeniden açılır. Ali’yi kaybetme ihtimali ise Kadir ve Defne’yi, ikisinin de hiç beklemediği bir kararın eşiğine getirecektir.

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'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!