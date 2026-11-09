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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde ortaya çıkan sırlar ve şoke eden gerçekler dengeleri değiştiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        "O büyük gün geldi sonunda!"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk'ın, Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde ortaya çıkan sırlar ve şoke eden gerçekler dengeleri değiştiriyor.

        Yayınlanan tanıtımda Defne ve Kadir'in mutlu günleri gelip çatıyor. Eğlence dolu anların ardından dünya evine giren çiftin mutluluğuna ise Kader'in itirafı gölge düşürüyor. Kader'in, Tolga'dan ölmesi hâlinde Ali'ye sahip çıkmasını istemesi dikkat çekerken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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        #muhtemel aşk
        #dizi
        #show tv
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