'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde ortaya çıkan sırlar ve şoke eden gerçekler dengeleri değiştiriyor
Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:22 Güncelleme:
SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk'ın, Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde ortaya çıkan sırlar ve şoke eden gerçekler dengeleri değiştiriyor.
Yayınlanan tanıtımda Defne ve Kadir'in mutlu günleri gelip çatıyor. Eğlence dolu anların ardından dünya evine giren çiftin mutluluğuna ise Kader'in itirafı gölge düşürüyor. Kader'in, Tolga'dan ölmesi hâlinde Ali'ye sahip çıkmasını istemesi dikkat çekerken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor.
'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
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