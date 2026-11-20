SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' romantik hikayesiyle ekrana geldi. Sosyal medyada da beğeni toplayan bölüm, #MuhtemelAşk etiketi ile 2 saat 5 dakika TT listesinde yer alırken #Defne ile 2 saat 45 dakika, #DefKad ile de 1 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

'MUHTEMEL AŞK'IN 22'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kardeşi Kader’in hastalığını öğrendikten sonra dünyası başına yıkılan Kadir, büyük bir çöküş yaşadı. Ertesi sabah Kader ve Tolga’yı takip edip Kader’in doktorundan detayları öğrenen Kadir, donör olabilmek için testlere girdi. Tolga da aynı şekilde çare aramaya devam ederken, Kadir yaşadığı bu ağır yükü yalnızca Selim’le paylaştı; Selim de hemen donör olabilmek için test verdi.

Kadir’in dünyası başına yıkıldı;

Bu süreçte Kadir, Defne’yi tekne kaçamağına götürerek evlendiklerinden beri ilk kez baş başa kalmalarını sağladı ve ikili en derin yaralarını konuştu. Sabah gelen telefonla uyumlu donörün bulunduğunu öğrenen Kadir, olası son günleri ihtimaline karşılık Defne’yi günübirlik Paris’e götürmeye karar verdi. Bu sırada evde aniden fenalaşan Kader’in ilaçları Selma’nın dikkatini çekince Kader gerçeği annesine itiraf etti; Selma’nın doktorla görüşüp donörün Kadir olduğunu öğrenmesi ve bunu Kader’e söylemesi üzerine Kader ameliyatı reddetti.

Kadir ise Defne’ye her şeyi anlatırken Defne, tüm korkularına rağmen Kadir’in yanında durmaya karar verdi. Eve dönen Kadir ailedeki yoğun endişe ve itirazlara rağmen ameliyatın bir umut olduğunu savunurken, Defne’nin sözleri Kader’i ikna etti ve Kader ameliyatı kabul etti. Ertesi sabah korku ve umut içinde ameliyata uğurlanan Kadir ve Kader’in operasyon sırasında monitörden kalp durma görüntülerinin gelmesi herkesi sarsarken, Defne hastane kapısında gözyaşları içinde çaresizce bekleyişini sürdürdü.

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İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

'MUHTEMEL AŞK'IN 23. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

"KADİR, NE OLUR BENİ BIRAKMA!"

Yayınlanan tanıtımda, Kadir ve Kader’i bekleyen aile korku dolu anlar yaşarken Defne’nin “Kadir, ne olur beni bırakma!” sözleri duygu dolu anları ekranlara taşıyor. Yeni bölüme olan merak giderek artarken Kadir ve Kader’in geleceği şimdiden büyük merak konusu oluyor.

İşte 'Muhtemel Aşk'ın 23'üncü bölüm tanıtımı;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Leyla Feray, Melis Minkari, Selen Domaç, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.