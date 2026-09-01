Murat Ünalmış, 'Sevdan Bir Ateş' ile ekranlara dönüyor

SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'te Mirza karakterine hayat veren Murat Ünalmış, Kapadokya’da devam eden çekimlerde karizmatik ve gizemli duruşuyla dikkat çekiyor.

Canlandırdığı güçlü karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ünalmış, bu kez geçmişinde kapanmamış hesaplar bulunan Mirza’nın hikâyesini ekrana taşıyacak. Mirza’nın yıllar sonra Leyla ile yeniden karşılaşması, geçmişte kalan sırları ve ertelenen yüzleşmeleri gün yüzüne çıkaracak.

Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında süren çekimlerden paylaşılan kareler, Ünalmış’ın yeni rolüne dair merakı artırdı.

Yayınlanan tanıtımların ardından da sosyal medyada oyuncu için “Ekranlara çok yakıştı, çok özlemişiz” ve “Mirza şimdiden merak uyandırdı” yorumları yapıldı.

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Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerinde buluşturan 'Sevdan Bir Ateş', 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de izleyiciyle buluşacak.