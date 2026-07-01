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        Haberler Magazin Nükhet Duru: Gelinlik provası yapıyorum

        Nükhet Duru: Gelinlik provası yapıyorum

        İstanbullu sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı Nükhet Duru, sahneye beyaz elbise ve saçına taktığı beyaz tül ile çıktı. Duru, "Nükhet Hanım, bu akşam gelin gibisiniz" denilmesi üzerine "Bu akşam gelinlik provası yapıyorum" diyerek kahkaha attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        "Gelinlik provası yapıyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nüket Duru, İstanbul Moda'daki bir mekânda sahne aldı. Saçına beyaz bir tül takan Nükhet Duru, ona uyumlu olarak beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Duru, geceye 'Beni Benimle Bırakma' şarkısıyla başladı.

        Bir seyircinin, "Nükhet Hanım, bu akşam gelin gibisiniz" diye, bağırması üzerine Duru, "Bu akşam gelinlik provası yapıyorum. Nikâh yakında" diyerek, kahkaha attı.

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