Nükhet Duru: Gelinlik provası yapıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nüket Duru, İstanbul Moda'daki bir mekânda sahne aldı. Saçına beyaz bir tül takan Nükhet Duru, ona uyumlu olarak beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Duru, geceye 'Beni Benimle Bırakma' şarkısıyla başladı.

Bir seyircinin, "Nükhet Hanım, bu akşam gelin gibisiniz" diye, bağırması üzerine Duru, "Bu akşam gelinlik provası yapıyorum. Nikâh yakında" diyerek, kahkaha attı.