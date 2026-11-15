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        Haberler Magazin Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, yeni yuvalarına taşınıyor

        Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, yeni yuvalarına taşınıyor

        Oğuzhan Koç'un İstanbul Levent'teki evinin kirasının mahkeme kararıyla 85 bin liradan 324 bin liraya çıkarılmasının ardından ünlü şarkıcı sevgilisi Hazal Subaşı ile evden ayrıldı. Eşyaların yüklenmesi sırasında sevgilisi Subaşı kamyonun başında bekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Ünlü çift yeni yuvalarına taşınıyor

        Şarkıcı Oğuzhan Koç ile ev sahibi arasında bir süredir devam eden kira krizi mahkemede çözüme kavuştu. 2019 yılından bu yana Levent'teki aynı dairede yaşayan ve aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç, ev sahibinin kira bedelini 350 bin liraya yükseltme talebiyle karşı karşıya kaldı.

        Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kira tespit davası açtı. Davada hazırlanan bilirkişi raporunda dairenin piyasa rayici 360 bin lira olarak hesaplandı. Mahkeme, bu rakama yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulayarak yeni kira bedelini 324 bin lira olarak belirledi.

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        Kararın ardından evde yaşamaya devam etmeme kararı alan Oğuzhan Koç, oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte oturduğu evinden taşındı. Anlaştıkları nakliye şirketiyle eşyalarını tahliye eden çiftten Hazal Subaşı, yükleme işlemlerinin tamamı boyunca kamyonun başında bekleyerek süreci yakından takip etti.

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        #Oğuzhan Koç
        #Hazal Subaşı
        #taşınma
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