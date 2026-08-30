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        Haberler Magazin Ozan Güven'den çoklu kutlama: İlelebet hep beraberiz

        Ozan Güven'den çoklu kutlama: İlelebet hep beraberiz

        Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya paylaşımıyla hem anjiyo olan yakın dostu Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu hem de meslektaşı Zafer Algöz'ün doğum günü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Ozan'dan çoklu kutlama

        Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi.

        Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem yakın dostu Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu hem de Zafer Algöz'ün doğum gününü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Güven, paylaşımında "Ne güzel gün… Cem'den haberler iyi, Zafer Ağabeyin doğum günü, bir de 30 Ağustos Zafer Bayramı, daha ne olsun! Kutlanacak çok şey var. İlelebet hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

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        #ozan güven
        #cem yılmaz
        #Zafer Algöz
        #30 Ağustos Zafer Bayramı
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