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        Haberler Dünyadan Russell Brand cinsel saldırı duruşmasına eşiyle birlikte katıldı

        Russell Brand cinsel saldırı duruşmasına eşiyle birlikte katıldı

        Altı kadına karşı tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan oyuncu ve komedyen Russell Brand, duruşmada eşinden destek aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:41 Güncelleme:
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        Cinsel saldırı duruşmasına eş desteği

        İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, altı kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili yargılanıyor. Tüm suçlamaları reddeden 51 yaşındaki oyuncu, 1999'dan 2009'a kadar uzanan 10 yıllık bir dönemde kadınlara cinsel saldırıda bulunmak ve onları cinsel eylemlere zorlamakla suçlanıyor.

        Brand, davasının başlangıcı için bugün sabah Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmanın yapıldığı binaya girerken eşi Laura Brand Gallacher, Brand'in yanındaydı.

        Davada jüri seçimi süreci bugün başlayacak ve davanın on haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

        Brand, üç tecavüz, üç cinsel saldırı ve bir de cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

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        Geçtiğimiz hafta salı günü Londra'nın merkezindeki mahkemede ön duruşmaya çıktığında da Brand'in yanında eşi vardı.

        KEFALETLE SERBEST

        Ön duruşmalarda suçlamaları reddeden Brand, kefaletle serbest bırakıldı.

        Önceki duruşmalarda Brand'in, Bournemouth'daki İşçi Partisi konferansında bir otel odasında bir kadına tecavüz etmekle, bir televizyon çalışanını tuvalette cinsel ilişkiye zorlamakla ve bir radyo istasyonu çalışanını elle taciz etmekle suçlandığı duyulmuştu.

        Brand, kariyerine stand-up komedyeni olarak başladı ve Channel 4 tarafından Big Brother'ın yan programlarının sunuculuğunu üstlenmesiyle şov dünyasındaki kariyeri ivme kazandı. 2000'li yıllarda Britanya'nın en tanınmış komedyenlerinden biri oldu ve 2007 Brit Ödülleri, Comic Relief ve MTV Müzik Video Ödülleri de dahil olmak üzere sunuculuk görevleri üstlendi ve BBC Radio 2'de kendi programını sundu.

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        2008 yapımı komedi filmi 'Forgetting Sarah Marshall', 2011 yapımı 'Arthur', 2012 yapımı müzikal komedi 'Rock of Ages' gibi filmlerle Hollywood dünyasına adım attı.

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        #Russell Brand
        #tecavüz
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